Zidane ne peut que constater que le club s’est trompé l’été dernier en mettant autant d’argent sur Jovic. Il devrait partir en juin.

Si Zidane se retrouve dans une situation compliquée, c’est aussi parce que de mauvais choix ont été faits il y a quelques mois sur le marché des transferts. Le club espagnol peine notamment offensivement alors qu’il a fait un gros effort financier pour recruter Luka Jovic.

Un intérêt en Italie

Plus de 60 millions d’euros ont été mis sur la table pour cela et le joueur peine vraiment à se faire une place et à concurrencer Karim Benzema. Il a donc toutes les chances de faire ses valises en fin de saison et plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt. Il serait dans le viseur du Napoli.