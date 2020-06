Les dirigeants du FC Barcelone ont pris une décision forte en ce qui concerne Dembélé.

Recruté par le FC Barcelone en 2017 pour venir remplacer Neymar, le Français Ousmane Dembélé n’a jamais convaincu en Catalogne. Trop souvent blessé et pas assez professionnel selon ses dirigeants, l’ancien Rennais est de plus en plus critiqué au sein du club barcelonais.

Dembélé vers la sortie ?

Si bien que de moins en moins de décideurs croient en son éclosion. Le Barça aurait donc pris la décision de vendre Dembélé en fin de saison selon Sport, le journal Catalan. Un transfert et même un prêt avec option d’achat sont envisagés par les dirigeants barcelonais pour le champion du monde 2018.