Le Bayern Munich pourrait finalement accepter de vendre son défenseur David Alaba cet hiver.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Bayern Munich, David Alaba est en froid avec ses dirigeants et refuse de prolonger son bail. Un départ, libre, de l’international autrichien en fin de saison est de plus en plus évoqué. Plusieurs grands clubs, dont le PSG ont approché le joueur et son entourage ces dernières semaines.

Alaba vendu en janvier ?

Mais le Bayern, pour éviter de tout perdre dans cette affaire, pourrait accepter un transfert pour son défenseur dès le mois de janvier. Selon la presse allemande un tel scénario n’est pas à exclure. Leonardo devrait alors accélérer les choses pour boucler ce recrutement plus tôt que prévu.