Le directeur sportif de l’OM négocie avec deux clubs espagnols.

Alors que l’OM va chercher à vendre plusieurs joueurs l’été prochain lors du mercato, Andoni Zubizarreta et Paul Aldridge s’activent actuellement en coulisse. Le directeur sportif marseillais se concentre sur l’Espagne. Et des discussions ont lieu actuellement entre l’OM et deux clubs pour des transferts à en croire le 10 sport.

Séville et Valence contactés

En effet, selon le média spécialisé, Zubizarreta est en contact avec le FC Séville pour Maxime Lopez et le FC Valence pour Florian Thauvin. Ces deux joueurs n’auront plus qu’un an de contrat en fin de saison et Marseille, qui n’a pas les moyens de les prolonger, va certainement chercher à les vendre cet été.