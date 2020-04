Si Marquinhos sera bien le nouveau patron de la défense parisienne la saison prochaine, un nouveau coéquipier devrait lui être adjoint.

Après avoir prolongé son contrat, Marquinhos est clairement l’avenir du PSG. Aucun départ n’est envisageable pour le Marqui de Paris, étourdissant depuis deux saisons pleines. Mais le PSG va changer de tête pour celui qui tiendra l’axe de la défense, la saison prochaine.

Ciao Thiago Silva

A l’instar d’Edinson Cavani, Thiago Silva va lui aussi plier baggage. Son imposant salaire, et son âge, sont autant de raison de ne pas prolonger son bail et de tourner la page de son aventure parisienne. Une recrue va donc débarquer et être associée à Marquinhos. La short-list fait envie avec Kalidou Koulibaly en tête. Paris aurait également un œil sur Samuel Umtiti, disponible pour un chèque de 50 millions d’euros.