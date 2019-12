Les négociations entre l’OM et Isaac Lihadji sont toujours bloquées.

Grand espoir de l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. La situation du joueur commence sérieusement a inquiéter les dirigeants phocéens. Il faut dire qu’ils sont face à deux gros soucis pour cette négociation…

Lihadji courtisé…

Alors que Lihadji n’est pas totalement convaincu par le projet marseillais, il est également courtisé par deux grands clubs européens. Selon la presse spécialisée, le Barça et la Juve sont en effet intéressés à l’idée de recruter le joueur le plus rapidement possible. L’OM n’a plus de temps à perdre.