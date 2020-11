Morgan Sanson et Duje Caleta-Car ont refusé de quitter l’OM lors du dernier mercato.

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a pour mission de relancer le projet marseillais tout en rééquilibrant les comptes du club qui sont dans le rouge. Le directeur sportif de l’OM aurait pu réaliser deux grosses ventes lors du dernier mercato avec Morgan Sanson et Duje Caleta-Car.

Ils ont refusé de partir !

Les deux joueurs étaient courtisés en Angleterre et leurs transferts auraient pu rapporter une somme non négligeable à l’OM. Mais Sanson et Caleta-Car ont refusé de quitter l’OM pour jouer la Ligue des Champions. Longoria peut avoir des gros regrets au moment de voir le niveau de ces deux joueurs depuis le début de saison. Mauvais, à l’image de toute l’équipe, leur départ aurait certainement été la meilleure des solutions pour le club.