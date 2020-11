Pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG envisage de sortir l’artillerie lourde.

Le PSG a entamé un gros travail de fond auprès de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, avec la ferme intention de les prolonger. Mais pour cela, Paris sait qu’il faudra mettre la main à la poche. Si les deux phénomènes adhèrent au projet parisien, ils restent aussi des hommes d’affaire avec des exigences salariales très élevées.

Un pont d’or pour Mbappé

Si Neymar est disposé à rester à Paris, Mbappé semble plus difficile à convaincre. Le PSG envisage donc de sortir le chéquier pour lui donner envie de poursuivre son aventure parisienne. Avec, à la clé, un salaire historique. En effet, Mbappé pourrait toucher plus que Neymar, avec plus de 30 millions d’euros net par saison. Neymar acceptera-t-il d’être moins payé que son ami, plus jeune ? Pas sûr…