Les dirigeants de la Juventus et du FC Barcelone pourra ient encore trouver un accord.

Confronté à la crise économique comme beaucoup de clubs européens, le FC Barcelone a du jouer avec les chiffres cet été sur le marché des transferts pour se renforcer. Il y a quelques semaines, un accord été trouvé avec la Juventus pour que Miralem Pjanic signe au Barça. Dans le même temps, Arthur signait, lui, à la Juventus. Un échange qui n’en était pas un puisque officiellement les deux joueurs ont été transférés.

Dembélé à Turin ?

Une bonne opération d’un point de vue comptable et pour se mettre à l’abri du fairplay financier… qui pourrait se répéter avant le 5 octobre ! Selon la presse italienne, les dirigeants barcelonais et ceux de la Juventus étudient en effet une opération du même type entre Ousmane Dembélé et Douglas Costa. Affaire à suivre…