Les dirigeants de l’OM ont encore quelques mois pour convaincre Thauvin de prolonger son bail.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, Florian Thauvin n’a pas prolongé son bail. Son transfert cet été n’est pas à exclure. Tout comme un départ libre du joueur dans un an. Mais l’OM a encore une petite chance d’arriver à prolonger son champion du monde au cours des prochaines semaines…

Thauvin libre dans un an !

Après sa saison blanche, Thauvin intéresse toujours des clubs, mais ils ne se battront pas pour le recruter cet été alors que le joueur sera libre dans un an et que le contexte économique est très compliqué. Les formations intéressées envisagent de suivre les premiers mois de Thauvin la saison prochaine et notamment ses prestations en Ligue des Champions. Si Thauvin est performant, elles passeront ensuite à l’action à partir du mois de janvier 2021, pour le recruter libre. D’ici là, l’OM aura une carte à jouer. Une belle offre de contrat pourrait bien convaincre le joueur de prolonger dans son club de cœur.