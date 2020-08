Lionel Messi veut plus que jamais retrouver son ami Neymar la saison prochaine.

Alors que Lionel Messi penserait de plus en plus à un départ de Catalogne, l’Argentin pourrait bien rester dans son club de toujours si celui-ci connaît des changements majeurs cet été. Messi se montrerait très clair : il veut des nouveaux dirigeants, un nouveau coach… et voir son ami, Neymar faire son retour au club !

Neymar ou le départ !

Pour conserver la star argentine, les Barcelonais pourraient ne pas avoir le choix. Un retour du Brésilien au Barça pourrait bien convaincre Messi de rester au club lors de cette intersaison. Que ce soit Bartomeu ou un autre, le président du club catalan sait ce qu’il lui restera à faire lors de ce mercato pour espérer conserver Messi.