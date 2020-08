Les dirigeants du FC Barcelone veulent vendre de nombreux joueurs.

Le FC Barcelone est plus que jamais plongé dans la crise. La débâcle du club contre le Bayern Munich a laissé des traces et plus rien ne sera comme avant après cette lourde défaite. Le Barça doit se réinventer et changer beaucoup de choses. Presque tout. Mais alors que le club a fait de nombreuses erreurs ces dernières années, il va falloir faire un très gros ménage pour renflouer les caisses et se donner une marge de manœuvre suffisante pour construire une nouvelle équipe.

Une vague de départs !

Les dirigeants semblent prêts à le faire. Selon la presse catalane, ils ne sont que cinq à être considérés comme intransférables cet été. Seuls Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Frenkie De Jong, Ansu Fati et Riqui Puig ne seront pas vendus cet été. Tous les autres joueurs, sans exception, pourraient être transférés. Du jamais vu au Barça.