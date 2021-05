Le Barça aurait bien voulu trouver preneur pour Umtiti, mais le joueur ne veut pas partir.

Le FC Barcelone s’attend à un grand ménage lors du marché des transferts et tente de pousser plusieurs joueurs vers la sortie. C’est notamment le cas du défenseur champion du monde Samuel Umtiti qui a souvent été blessé et à qui il reste deux ans de contrat. Mais l’ancien Lyonnais ne l’a pas entendu de cette oreille.

Il veut s’imposer

Le joueur est persuadé de retrouver l’ensemble de ses moyens et il refuse d’entendre parler d’un transfert. Il veut se battre la saison prochaine pour retrouver un temps de jeu plus conforme à son statut et viser peut-être une participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Une surprise en vue ?