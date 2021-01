Le directeur sportif de l’OM veut mettre en place un salary cap pour contrôler les dépenses du club.

Arrivé à Marseille l’été dernier, Pablo Longoria est en train de mettre en place ses idées. Le directeur sportif espagnol du club phocéen a un plan précis en tête. Alors que son objectif prioritaire actuellement est de dégraisser l’effectif et d’assainir le plus possible les comptes du club, il ne compte pas faire n’importe quoi une fois que l’OM aura retrouvé une marge de manœuvre d’un point de vue économique.

Longoria veut un salary cap !

Selon L’Equipe, Longoria voudrait par exemple mettre en place un salary cap à l’OM. Une façon de contrôler au mieux la masse salariale du club. Ainsi, les stars de l’effectif marseillais ne pourraient pas prétendre à plus de 2,7 millions d’euros par an. Le plafond pour les joueurs intermédiaires serait situé entre 1,2 et 1,5 millions. Enfin, les joueurs de complément et les espoirs du club toucheraient entre 600 000 et 800 000€ par an.