L’entraîneur de l’OL espère que son club va prolonger le contrat de Marcelo.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’Olympique Lyonnais, le défenseur brésilien Marcelo ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Juninho voudrait encore patienter en ce qui concerne son compatriote.

Garcia veut conserver Marcelo

Ce qui n’est pas le cas de Rudi Garcia le coach de l’OL. L’entraîneur lyonnais a récemment fait part de sa volonté de voir son joueur prolonger rapidement : « Il est en discussion avec le club. Si vous me posez la question, sur un plan personnel, je pense que c’est un élément très, très important de notre équipe et de notre défense. Il est en pleine force de l’âge. En plus, en défense centrale, on peut jouer très, très longtemps. (…) Je pense que Marcelo a encore de belles années devant lui et pourvu qu’elles soient à l’Olympique Lyonnais. »