Le boss de l’OM voulait s’appuyer sur le centre de formation phocéen pour faire grandir son club.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt espérait bien faire grandir l’OM et permettre au club de retrouver les sommes européens. En plus d’investir massivement sur le marché des transferts, l’Américain souhaitait s’appuyer sur le centre de formation de l’OM. Mais alors que plus de 200 millions d’euros ont été mal investis depuis 2016, la politique de formation du club commence également à inquiéter le boss olympien.

Lihadji, prometteur et sur le départ

Le cas Isaac Lihadji a clairement mis un coup aux dirigeants phocéens. Présenté comme un grand espoir du club, le joueur ne devrait pas y signer pro. Il va certainement rejoindre un autre club (Lille ou le Borussia Dortmund) en fin de saison. Cela veut dire que l’OM n’est pas en mesure de conserver ses meilleurs jeunes. Un sérieux problème pour McCourt qui va commencer à sérieusement s’interroger quant aux leviers qu’il va lui rester pour développer le club.