Le coach de l’OM a déjà transmis à ses dirigeants sa liste de course pour le mercato.

Du côté de l’OM, André Villas-Boas et son staff préparent déjà activement la prochaine saison. L’entraîneur portugais ne sait pas encore totalement combien de joueurs il va perdre lors de ce mercato estival, mais il sait comment renforcer son groupe actuel et être compétitif en Ligue des Champions la saison prochaine.

Trois joueurs en plus ?

Dans l’esprit d’AVB, l’OM devra remplacer les joueurs qui vont partir. Et en plus, recruter trois joueurs : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Villas-Boas veut donc idéalement un nouveau joueur en plus par ligne et évidemment conserver ses meilleurs éléments. Reste à savoir si l’OM aura les moyens de le contenter ?