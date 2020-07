C’est André Villas-Boas qui a convaincu Pape Gueye la nouvelle recrue de l’OM.

Alors qu’il était courtisé par de nombreux clubs et qu’il avait même donné son accord à Watford en janvier dernier, le milieu de terrain du Havre, Pape Gueye a finalement décidé de signer à l’OM cet été. Un retournement de situation qui serait surtout dû aux multiples interventions d’André Villas-Boas.

Villas-Boas appelle le joueur

Séduit par le joueur, le coach portugais a multiplié les contacts avec le joueur et son entourage pour les convaincre. AVB a pris ce recrutement en main et a clairement inversé la tendance. Pape Gueye a finalement rompu son contrat avec Watford et accepté de rejoindre l’OM.