L’international français, Ousmane Dembélé, refuse toujours de quitter le Barça.

Recruté en 2017 par le FC Barcelone, le champion du monde français, Ousmane Dembélé n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne. Pointé du doigt pour son hygiène de vie, l’ancien joueur de Rennes et de Dortmund a enchaîné les blessures ces dernières saisons. Le Barça penserait de plus en plus à le vendre, ou à la prêter avec option d’achat.

Dembélé refuse un transfert !

Certains clubs seraient intéressés. Des grands noms notamment (Juventus, Liverpool…). Mais Dembélé n’est pas du tout prêt à envisager un départ du Barça. Selon la presse barcelonaise, le joueur a mis son veto. Il ne partira pas cet été. Ses dirigeants seraient déjà prévenus.