Le PSG pourrait décider de recruter plusieurs joueurs de Ligue 1 cet été.

Alors que le prochain mercato pourrait être plus calme que prévu compte tenu de la crise économique, le PSG qui a des moyens illimités compte bien, lui, être très actif. Leonardo a plusieurs noms en tête pour renforcer son groupe. Et quatre joueurs de Ligue 1 figurent sur ses tablettes.

Des recrues en France ?

En défense centrale, le Lillois Gabriel est en effet une option envisagée par le directeur sportif brésilien pour remplacer Thiago Silva. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga (Rennes) et Houssem Aouar (Lyon) sont courtisés. Enfin, en attaque, Wissam Ben Yedder (AS Monaco) pourrait bien débarquer si Cavani et Icardi quittent le club.