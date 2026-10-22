OM : Maupay raconte l’Algeco, l’envers brutal des joueurs « indésirables »

Les affaires déposées à l’écart, les tours de terrain en solitaire, le vestiaire devenu inaccessible : Neal Maupay a décrit une mise à l’écart qui dépasse la simple perte d’une place de titulaire. Son témoignage, livré le 7 octobre 2026, remet une question au centre du football professionnel : à quel moment la gestion d’un effectif devient-elle une façon de faire sentir à un joueur qu’il doit partir ?

L’attaquant de l’OM revenait sur sa situation sous Roberto De Zerbi, avant son prêt au FC Séville. L’entraîneur l’avait auparavant présenté comme un joueur particulièrement proche de lui. Maupay a répondu par une formule mordante : « Moi, je ne traite pas mes enfants comme ça. » Le reste de son récit est moins spectaculaire, mais plus éclairant. Il décrit surtout la solitude d’un professionnel qui continue à venir travailler tout en se sentant sorti du groupe.

🗣️ "Moi, je ne traite pas mes enfants comme ça…"



💬 Qualifié de "fils du coach" par Roberto de Zerbi, Neal Maupay explique la souffrance ressentie quand il a été mis à l'écart.



🔎 Entretien exclusif RMC Sport : https://t.co/YPxrjVSyFQ pic.twitter.com/4mPBSPa0Oa — RMC Sport (@RMCsport) October 7, 2026

Le contrat reste, l’appartenance disparaît

Un entraîneur doit choisir. Il ne peut offrir une place de titulaire à chacun, et un joueur malheureux ne suffit pas à démontrer une faute. Le témoignage de Maupay ne doit donc pas être transformé en décision de justice ni en preuve de toutes les intentions prêtées à son ancien coach. Il raconte une expérience et la souffrance qu’il dit avoir ressentie.

Cette distinction posée, le contenu mérite d’être entendu. Être remplaçant signifie encore participer à la vie de l’équipe et pouvoir saisir une occasion. Se préparer loin des autres ou perdre l’accès à son vestiaire touche à l’appartenance quotidienne. L’effet peut être puissant, même sans phrase explicite demandant un départ. Le joueur sait qu’il est sous contrat ; il découvre que sa place humaine dans le groupe peut devenir beaucoup plus fragile que son statut administratif.

Le mot « famille » résiste mal au mercato

Les clubs et les entraîneurs parlent volontiers de famille lorsqu’ils veulent souligner l’unité d’un vestiaire. Le marché réintroduit brutalement une autre réalité : un salaire, une place dans l’effectif et une décision de transfert. L’affection affichée en période de réussite n’empêche pas le basculement vers un traitement distant lorsque le projet change.

Maupay a également expliqué ne pas vouloir nourrir de rancœur. Cela ne retire rien à son récit. Un joueur peut tourner la page sans considérer normale la manière dont il l’a vécue. C’est même ce qui donne à ce témoignage un intérêt supérieur au règlement de comptes : il permet d’interroger une méthode sans inventer une guerre permanente entre les deux hommes.

À Marseille comme ailleurs, le cas pose une limite au langage de l’exigence. Demander davantage à un joueur relève du travail sportif. Lui faire éprouver chaque matin qu’il ne compte plus est une autre forme de management. Le récit de Maupay oblige à juger la méthode, y compris lorsque les résultats donnent raison à celui qui l’a employée.