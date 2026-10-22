Bleus : jusqu’à 30 000 euros pour ce maillot de Zidane… qu’il n’a jamais porté

Un maillot de Zinédine Zidane préparé pour la finale du Mondial 2006 est estimé entre 15 000 et 30 000 euros avant sa mise aux enchères chez Aguttes. Le détail décisif tient dans un mot : préparé. Cette tunique n’est pas celle que le capitaine des Bleus portait pour sa panenka ou son expulsion à Berlin. Et c’est précisément ce qui rend son prix intéressant : la légende se vend aussi sur des objets restés en réserve.

La maison de ventes présente un modèle Adidas numéro 10, taille L, destiné à la finale France-Italie du 9 juillet 2006. Elle indique qu’il avait été gagné lors d’un concours de l’équipementier puis conservé par son propriétaire. Son calendrier officiel annonce une vente en ligne du 27 octobre au 7 novembre 2026. L’estimation est un repère avant adjudication, pas un prix déjà payé ni un résultat garanti.

Le saviez-vous ? 🧐



Le tout premier but inscrit au Stade de France a été marqué le 28 janvier 1998 par un certain… Zinédine Zidane 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/1Pxly7eZiU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2026

Une pièce authentique n’est pas forcément une pièce portée

Dans les collections sportives, les catégories font toute la différence. Un maillot de boutique, un exemplaire préparé pour un joueur et celui effectivement porté pendant une rencontre ne racontent pas la même histoire. Un objet peut être authentiquement lié à une finale sans avoir absorbé une seule minute de cette finale sur le dos du joueur.

Le dossier présenté par Aguttes assume cette distinction. Il n’y a donc pas lieu de crier à la tromperie. Le risque se situe plutôt dans les raccourcis de langage : parler du « maillot de la finale » peut faire imaginer spontanément celui des images télévisées. Ici, le collectionneur achète la proximité avec l’événement, la destination initiale de l’objet et sa provenance. Il n’achète pas une preuve que Zidane l’a porté.

Le retour du sélectionneur rallume le marché du joueur

La vente intervient au moment où Zidane occupe de nouveau le premier plan avec les Bleus, cette fois sur le banc. Ce retour offre une exposition supplémentaire à ses souvenirs de joueur. Le 2 octobre 2026, le compte de l’équipe de France rappelait encore qu’il avait inscrit le premier but de l’histoire du Stade de France, en janvier 1998. Les archives accompagnent la nouvelle carrière ; elles entretiennent aussi la valeur symbolique des objets.

L’exemplaire de 2006 concentre une histoire particulièrement dense : dernier match, but, coup de tête, carton rouge et finale perdue. La maison de ventes propose ainsi un objet associé à une soirée mondialement connue, avec une provenance annoncée. Le prix final dépendra des enchérisseurs : leur attachement à Zidane ne supprime pas la différence entre un exemplaire préparé et une pièce portée.

Voilà la frontière à garder en tête devant les sommes annoncées. Le patrimoine du football peut valoir très cher. Encore faut-il savoir exactement quel morceau d’histoire figure dans la vitrine. Pour ce maillot, l’absence du corps de Zidane n’est pas un détail technique : c’est la première information à connaître avant de lever la main.