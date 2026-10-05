Olise-Cherki : Cette vieille vidéo met sérieusement à mal la polémique

Michael Olise ne comprendrait pas toujours Rayan Cherki et aurait peu apprécié certaines de ses facéties pendant le Mondial. L’information publiée par L’Équipe a immédiatement fait réagir le joueur de Manchester City, qui parle d’une « invention ». Mais il existe surtout une séquence assez savoureuse datant de juin dernier : Olise et Cherki débarquaient ensemble à l’entraînement des Bleus… au volant d’une voiturette de jardinage. De quoi au minimum relativiser l’image de deux joueurs qui ne se supporteraient pas.

Quelques lignes ont suffi pour lancer une polémique avant France-Belgique. Dans un portrait consacré à Michael Olise, L’Équipe explique que le joueur du Bayern possède une vision très précise de ce que réclame le jeu et n’apprécie guère ce qui peut perturber le travail. Le quotidien ajoute qu’il n’avait notamment « guère goûté » certaines facéties de Rayan Cherki pendant les entraînements du Mondial et qu’il ne comprend pas toujours son coéquipier.

Cherki a rapidement répondu. Sur X, le joueur de Manchester City a repris l’information avec un message très clair : « Encore une invention… magnifique l’inspiration ». Michael Olise, lui, n’a pour l’instant rien dit publiquement sur cette supposée mésentente.

Trois mois plus tôt, Olise conduisait Cherki à l’entraînement

Un détail permet néanmoins de remettre cette histoire en perspective. Le 20 juin dernier, pendant la Coupe du monde, la Fédération française avait publié une séquence montrant précisément les deux hommes dans une situation assez éloignée d’une relation glaciale. Olise et Cherki avaient récupéré un petit véhicule utilitaire normalement destiné à l’entretien des terrains pour rejoindre ensemble la séance d’entraînement.

Olise conduisait, Cherki était installé à côté de lui et klaxonnait en passant devant les caméras. La vidéo avait suffisamment amusé pour dépasser les 113 000 vues sur la republication de Brut encore accessible aujourd’hui. Elle ne démontre évidemment pas que les deux hommes sont les meilleurs amis du monde, pas plus qu’elle ne permet de réfuter une éventuelle irritation ponctuelle à l’entraînement. Mais elle rend beaucoup plus fragile l’idée d’une véritable brouille entre eux.

Sur le terrain, Zidane continue de les associer

Le plus intéressant reste d’ailleurs ce qui se passe avec un ballon. Zinédine Zidane utilise Cherki comme relayeur créatif et Olise sur le côté droit. Les deux hommes ont déjà été associés à plusieurs reprises depuis le début du rassemblement et l’action du coup franc contre l’Italie résume assez bien leur complémentarité : Cherki décale le ballon, Olise frappe et marque.

Ils devraient encore débuter ensemble contre la Belgique ce lundi soir. Zidane semble donc considérer leur association comme l’un des axes de son nouveau projet offensif, au moment même où leur relation personnelle est disséquée.

Une irritation ponctuelle peut parfaitement exister entre deux joueurs. Mais entre la réponse de Cherki, les images du Mondial et les choix de Zidane, il manque encore beaucoup d’éléments pour transformer cette différence de caractère en véritable conflit.