Olise – Cherki : un malaise chez les Bleus ? Cherki découvre l’histoire… et répond immédiatement !

Michael Olise et Rayan Cherki sont deux des joueurs sur lesquels Zinédine Zidane compte pour construire sa nouvelle équipe de France. Une information publiée dimanche est pourtant venue jeter un doute sur leur relation. Quelques heures seulement ont suffi à Cherki pour découvrir l’histoire et prendre publiquement la parole. Et sa réponse ne laisse pas vraiment de place à l’interprétation.

Sur le terrain, les images racontent plutôt une belle histoire. Contre la Belgique, Rayan Cherki avait lancé Michael Olise avant le raid solitaire et le but du joueur du Bayern Munich. Face à l’Italie, c’est encore Cherki qui avait décalé le ballon sur le coup franc transformé par Olise.

Deux joueurs techniques, deux personnalités différentes et désormais deux éléments importants de l’équipe de France de Zinédine Zidane.

Mais dimanche, leur relation s’est soudainement retrouvée au centre de l’attention.

Olise n’aurait pas apprécié certaines attitudes

Tout est parti d’un article consacré à Michael Olise.

Selon les informations publiées, le joueur du Bayern n’aurait pas toujours apprécié certaines facéties de Rayan Cherki lors des entraînements pendant la Coupe du monde. Plus généralement, Olise ne comprendrait pas toujours son coéquipier et sa personnalité.

L’histoire pouvait facilement prendre de l’ampleur. D’autant que les deux hommes occupent désormais une place importante dans le nouveau projet des Bleus.

Cherki n’a donc pas attendu.

« Encore une invention »

Le joueur de Manchester City a directement répondu sur les réseaux sociaux.

Avec deux émojis morts de rire, Cherki a qualifié l’histoire de nouvelle « invention » avant d’ironiser sur l’inspiration nécessaire pour raconter ce supposé malaise.

Pas de communiqué. Pas de réponse interminable.

Quelques mots ont suffi pour balayer publiquement l’histoire.

Zidane construit justement autour des deux

Ce démenti est d’autant plus intéressant que Zidane semble vouloir profiter simultanément de leurs qualités.

Olise s’est installé sur le côté droit et vient d’être décrit par le sélectionneur comme un véritable « leader de jeu ». Cherki est utilisé plus bas, dans un rôle lui permettant de toucher beaucoup de ballons.

Leur association a déjà produit des actions décisives.

Et malgré leurs différences de personnalité, rien de concret sur le terrain ne permet actuellement de parler d’une incompatibilité.

Après Mbappé-Dembélé, Cherki-Olise ?

L’histoire rappelle forcément ce qui s’est produit quelques jours auparavant avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Là encore, l’idée d’un froid avait beaucoup circulé avant d’être publiquement repoussée par les principaux intéressés.

Cherki vient de faire exactement la même chose.

À quelques heures de France-Belgique, il reste donc une manière assez simple de juger la relation entre les deux hommes : regarder ce qu’ils font ensemble sur le terrain.