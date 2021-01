Une prolongation de Memphis Depay, le capitaine de l’OL, n’est pas totalement à exclure.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay n’a pas prolongé son bail. Mais alors que plusieurs médias évoquaient un départ du joueur cet hiver, Depay devrait finalement rester à Lyon. Pour partir libre en fin de saison ? C’est une possibilité. Mais une prolongation n’est pas à écarter.

Et si Depay restait ?

Lyon a clairement une carte à jouer. Dans un contexte de crise économique, Depay aura forcément du mal à se trouver un club plus ambitieux en fin de saison. Mais surtout un salaire beaucoup plus élevé. Avec des arguments sportifs solides, Juninho et Jean-Michel Aulas ont de quoi convaincre leur capitaine de prolonger et de rester au moins une saison de plus. Surtout si l’OL accroche la Ligue des Champions.