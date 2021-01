Le capitaine de l’OM, Steve Mandanda ne s’imagine plus dans un autre club désormais.

Capitaine de l’OM depuis plusieurs années, Steve Mandanda a récemment prolongé son contrat avec le club phocéen. Le portier international français est désormais lié à son club de cœur jusqu’en 2024. Et alors qu’il a désormais 35 ans, Mandanda ne s’imagine plus du tout dans un autre club.

L’OM et rien d’autre !

Parti tenter l’aventure il y a quelques années, Mandanda ne se voit plus ailleurs désormais. Il compte terminer sa carrière à l’OM et jouer le plus longtemps possible encore. Un plan récemment expliqué par son frère, Riffi : « Quand je lui dis : « Tu ne te vois pas finir dans un grand club, vivre quelque chose ? », il me dit : « Je suis bien. Pourquoi tu veux que j’aille ailleurs ? Je suis déjà parti une fois, ça m’a pas plu ».