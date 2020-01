Les soucis entre certains joueurs et les supporters lyonnais seraient un problème pour recruter.

L’Olympique Lyonnais qui souhaite recruter plusieurs joueurs cet hiver pour se renforcer a essuyé plusieurs refus depuis quelques semaines. Peu de joueurs semblent intéressés à l’idée de rejoindre l’OL qui jouera pourtant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et qui est l’un des plus grands clubs français.

Plusieurs joueurs refusent Lyon !

Selon certains observateurs, les difficultés rencontrées par le club et certains de ses joueurs avec les supporters du club sont un vrai frein. Les cibles du l’OL ont vu, comme tout le monde, les altercations entre certains joueurs et les ultras du club ces dernières semaines. Cela pousserait certaines pistes lyonnaises à repousser gentiment les avances d’Aulas et de Juninho.