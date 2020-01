L’entraîneur du Real Madrid s’oppose au départ de Luka Jovic cet hiver.

Auteur d’une grande saison l’an dernier avec l’Eintracht Francfort, Luka Jovic a été recruté par le Real Madrid l’été dernier. Un recrutement demandé par Zidane en personne, qui a coûté cher au Real Madrid et qui interroge de plus en plus. En effet, l’attaquant ne joue pratiquement pas sous le maillot du Real.

Zidane veut garder Jovic

Florentino Pérez pense donc à le revendre dès cet hiver pour limiter la casse. Mais Zidane s’oppose à ce départ et continue d’y croire en ce qui concerne Jovic. Le coach madrilène est satisfait du comportement de son jeune joueur de 22 ans. Selon Zidane, le Serbe a tout pour briller dans le futur et le Real ne doit pas le revendre aussi rapidement.