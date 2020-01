Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat s’il estime que le PSG ne progresse plus.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Alors que le club de la capitale veut prolonger le contrat de son international français celui-ci hésiterait. Courtisé par les plus grands clubs d’Europe et notamment le Real, Mbappé se pose en effet de nombreuses questions. Il s’interroge surtout sur la capacité du PSG à remporter la Ligue des Champions.

Mbappé réfléchit encore…

Et clairement, Mbappé ne prolongera pas son contrat s’il estime que Paris n’a pas progressé en ce qui concerne cet objectif. Le champion du monde français veut marquer l’histoire du club et y remporter le Ballon d’Or. S’il estime que Paris ne progresse plus et si le club connaît une nouvelle désillusion sur la scène européenne cette saison, Mbappé pourrait bien claquer la porte l’été prochain. En ce qui le concerne, ce n’est pas qu’une question de salaire. L’aspect sportif sera déterminant. Ce qui pourrait être un souci pour Paris.