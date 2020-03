La pépite lyonnaise, Rayan Cherki intéresse déjà les plus grands clubs d’Europe.

Révélation de cette saison lyonnaise, Rayan Cherki pourrait vite devenir l’une des grosses attractions du marché des transferts. A seulement 16 ans, le joueur lyonnais est en effet déjà suivi de très près.

Cherki est suivi de près

Selon la presse italienne, en plus du Re al et du Barça, le prodige de Jean-Michel Aulas est sur les tablettes de plusieurs autres cadors européens. Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus et le Milan AC seraient venus aux renseignements pour le recruter récemment. Affaire à suivre.