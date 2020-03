Alors que le Real pourrait laisser partir Sergio Ramos, Virgil Van Dijk est courtisé.

Alors que Sergio Ramos n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, son club, le Real Madrid n’a pas prévu de le prolonger pour l’instant. Sergio Ramos vivrait mal cette saison. Un clash n’est pas à exclure et Sergio Ramos pourrait bien quitter Madrid en fin de saison selon certaines sources.

Ramos vers la sortie ?

Du côté du Real, on pense d’ailleurs déjà à sa succession. Et Florentino Pérez voudrait attirer Virgil Van Dijk pour le remplacer. L’international néerlandais de Liverpool serait la grande priorité défensive du président merengue en vue de l’été prochain.