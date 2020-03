Plus aucun club ne mettra une fortune sur le Brésilien si le PSG échoue contre Dortmund.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, dans le cadre de ce qui est toujours le plus gros transfert de l’histoire du football, le Brésilien Neymar n’a connu que des déceptions dans la capitale française pour l’instant. Son passage est pour l’instant un échec et une nouvelle désillusion contre Dortmund dans quelques jours pourrait définitivement pousser le joueur à redemander son transfert, comme l’été dernier.

Neymar snobé désormais !

Mais Neymar n’a plus vraiment la cote. Son attitude et ses nombreuses blessures ont fait fuir les clubs qui auraient rêvé de le recruter en 2017. Avec son gros salaire, plus aucun grand club ne prendra le risque de le recruter. Tous sauf un. Le Barça, son ancienne équipe. Où Lionel Messi rêve de le faire revenir. Mais pour que ce transfert soit possible, il faut que le Barça vende au moins deux joueurs : Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.