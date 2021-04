Le milieu de terrain de l’OL, Houssem Aouar pourrait bien rejoindre la Juventus en fin de saison.

Resté à Lyon l’été dernier, Houssem Aouar vit une saison plus difficile cette année. L’international français aurait toujours des envies d’ailleurs et pourrait bien partir de son club formateur lors de la prochaine intersaison. Et selon la presse italienne, la Juventus serait très bien placée pour ce recrutement.

Relations privilégiées entre les deux clubs

Les bons rapports entretenus entre l’OL et le club turinois seraient un sérieux atout pour les dirigeants du club italien. Le cas Aouar pourrait d’ailleurs être évoqué au moment des discussions pour Mattia De Sciglio, actuellement prêté par la Juve à l’OL. Enfin, Aouar se verrait bien rejoindre les multiples champions d’Italie.