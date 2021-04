Les discussions sont toujours en cours pour une prolongation de contrat de Draxler et elles pourraient aboutir.

Contre toute attente, le statut de Julian Draxler a changé depuis la venue de Pochettino. Le technicien argentin en fait un élément important de l’effectif parisien alors qu’il était mis sur le côté depuis plusieurs mois et qu’il attendait la fin de son contrat en juin pour vivre une nouvelle expérience.

Un beau contrat ?

Tout a changé et le PSG envisage même la prolongation de con contrat depuis quelques semaines. Des discussions sont en cours et le joueur ne serait plus très loin de se laisser convaincre alors qu’il semblait se diriger vers un retour en Bundesliga. Mais Paris a sans doute les moyens de lui offrir un beau contrat.