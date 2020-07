La star du FC Barcelone met la pression en vue des élections à la tête du club.

La presse catalane a récemment lâché une bombe au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Selon les médias barcelonais, l’Argentin voudrait quitter le club, libre, dans un an et ne prolongera pas son contrat. Pour certains observateurs, Messi n’a pas envie de changer de club. L’Argentin mènerait en revanche une lutte en coulisse, avec son ami Xavi pour forcer le départ de Josep Maria Bartomeu le président actuel du Barça.

Avec Xavi et Font

Xavi a récemment prolongé son contrat au Qatar et ne sera pas disponible avant 2021 pour le Barça. Une mauvaise nouvelle pour Bartomeu qui rêvait de le faire revenir cet été. Xavi va le snober une nouvelle fois et devrait en revanche faire campagne auprès de Victor Font candidat à la succession de Bartomeu dans un an. En faisant fuiter ses supposées envies de départ, Messi aurait voulu inquiéter les socios du club et faire pression en vue des futures élections. Font devrait en effet être présenté d’ici quelques semaines comme le seul à pouvoir retenir Messi et faire revenir Xavi au club. De quoi lui assurer l’élection.