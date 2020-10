Le club lyonnais n’aura pas les moyens financiers de refuser une offre pour Depay en janvier

Resté à Lyon lors du dernier mercato, Memphis Depay n’a pas vraiment mal vécu son faux départ vers la Catalogne. Le capitaine lyonnais affiche un état d’esprit exemplaire. Et attend le prochain mercato hivernal. Comme lors du dernier marché des transferts, le Néerlandais sera encore courtisé par le Barça. Et Jean-Michel Aulas ne pourra pas le retenir si une offre tombe…

Fin de contrat en juin…

Depay n’a plus que quelques mois de contrat et n’a pas prolongé. Il quittera l’OL en fin de saison, libre. Un transfert cet hiver permettrait à Lyon de récupérer une petite somme pour son joueur. Compte tenu du contexte actuel, Lyon et son président n’auront pas le choix. Le club ne pourra pas se permettre de se refuser une offre de transfert pour Depay si elle tombe.