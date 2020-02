Memphis Depay ne quittera pas l’Olympique Lyonnais l’été prochain lors du mercato.

Il y a encore quelques semaines, Memphis Depay était en pleine forme et faisait tout pour réaliser la meilleure saison possible afin d’attirer les plus grands européens à s’intéresser à lui à un an de la fin de son actuel contrat. Les choses étaient claires dans l’esprit du Néerlandais, cette saison devait être sa dernière à Lyon. Il rêvait de retrouver la Premier League en fin de saison.

Depay prolongé ?

Mais sa grave blessure au genou est venue tout chambouler. Un départ en fin de saison est désormais impossible. Que ce soit dans l’esprit du joueur ou de l’OL, Depay sera encore un joueur lyonnais la saison prochaine. Les deux camps discutent même d’une prolongation de bail actuellement.