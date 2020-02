Leonardo n’a pas changé d’avis au sujet de Thiago Silva qui arrive en fin de contrat.

Revenu au Paris Saint-Germain l’été dernier lors du mercato, Leonardo semble suivre un plan très précis. En ce qui concerne Thiago Silva, le directeur sportif brésilien a visiblement une idée en tête depuis qu’il est revenu au PSG.

Pas de prolongation pour Thiago Silva !

Le défenseur brésilien ne semble plus entrer dans les plans de son directeur sportif. Leonardo, comme l’avait évoqué plusieurs médias l’été dernier, ne lui a rien proposé alors qu’il arrive en fin de contrat. Et Thiago Silva, qui aimerait restera au PSG, va pouvoir attendre encore longtemps selon plusieurs sources. Leonardo n’aurait pas changé d’avis à son sujet et voudrait le voir partir en fin de saison. Un élément essentiel selon lui pour renouveler le groupe parisien et donner un nouvel élan de QSI.