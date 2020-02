En signant Ferland Mendy l’été dernier, Zinedine Zidane ne s’est pas trompé. Le Français a les épaules pour s’imposer au Real Madrid.

Invité surprise du dernier mercato estival du Real Madrid, Ferland Mendy a osé relever le périlleux défi de rejoindre l’effectif de Zinedine Zidane. Un entraîneur convaincu de son talent pour les années à venir.

Marcelo vers la sortie

Depuis plusieurs semaines, Ferland Mendy monte en puissance et devient clairement le joueur prometteur que Zidane a identifié. S’il a encore des paliers à franchir, son aisance sur le côté gauche commence vraiment à être intéressante. De son côté, Marcelo affiche un niveau de forme assez terne. Et à bientôt 32 ans, le Brésilien regarde toujours pour partir. Après avoir disputé 500 matchs sous les couleurs madrilènes, il est effectivement temps de soigner sa sortie avant que cela devienne plus compliqué.