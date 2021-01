L’OL doit absolument prolonger le contrat de Memphis Depay qui ne devrait pas partir en janvier.

Alors qu’il arrive en fin de contrat et qu’il n’a pas prolongé, Memphis Depay devrait quitter l’OL libre en fin de saison. Sauf si Jean-Michel Aulas arrive à le vendre lors de ce mercato hivernal ou le prolonger. Mais alors que le Barça voulait recruter Depay, le club barcelonais semble incapable de boucler un tel recrutement.

Prolonger Depay !

Les Catalans sont dans une situation économique difficile. Depay ne devrait pas rejoindre le Barça en janvier et rester à Lyon. Jean-Michel Aulas n’a plus qu’une option donc pour ne pas voir son joueur partir gratuitement en fin de saison : le prolonger. Le président de l’OL va devoir trouver les mots et les arguments pour convaincre son capitaine.