En relançant totalement Morgan Sanson, André Villas-Boas permet à l’OM d’être dans de parfaites conditions pour le vendre à un très bon prix.

André Villas-Boas réalise plus que de simples miracles à l’OM. En plus d’avoir totalement relancé une équipe en qui peu de gens pouvaient encore croire, l’entraîneur portugais a remis plus d’un joueur sur de bons rails. Et Morgan Sanson est l’exemple parfait.

Sanson sur l’eau

En moins de trois mois, Morgan Sanson a retrouvé ses meilleures jambes. Avec la confiance de Villas-Boais, il joue libéré et son efficacité prouve qu’il a clairement franchi un cap. Pour l’OM, c’est une occasion en or de le revendre à prix d’or cet hiver. Le club en a besoin et pourra remercier son coach si le deal rapporte plus de 25 millions d’euros…