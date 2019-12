Prêté au PSG pour une saison, Sergio Rico espère que Paris s’alignera en fin de saison pour son transfert.

Paris a déniché une jolie doublure, l’été dernier. Un Sergio Rico en perdition du côté de Séville. Et même s’il n’a pas réalisé de grandes choses depuis un petit moment, son potentiel suffisait au PSG pour avoir envie de le relancer dans un poste de doublure, avec un Keylor Navas en numéro 1.

Vers un transfert définitif ?

A 26 ans, Sergio Rico sait que son avenir ne s’écrira pas à Séville, où les supporters ne veulent plus de lui. Paris est satisfait de ses débuts et envisage déjà une action pour le transférer définitivement. Une clause comprise entre 8 et 10 millions d’euros est prête. L’occasion de s’offrir une vraie belle doublure à un poste clé.