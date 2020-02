Avec Moussa Dembele, l’OL peut clairement espérer une vente historique. Les clubs anglais sont déjà bouillants sur lui.

S’il continue sur le même tempo que les derniers mois, Moussa Dembele va clairement signer la plus belle saison de sa carrière. Et la récompense de ses performances ne tardera pas… En effet, le prochain mercato estival sera l’opportunité, pour lui et l’OL, de frapper un très grand coup.

Record en vue !

Manchester United, Arsenal, Chelsea ou encore Liverpool regardent tous, très attentivement, la progression de Moussa Dembele. Acheté 30 millions d’euros par l’OL, l’attaquant français pourrait bien partir pour le triple de son prix dans quelques mois. L’assurance d’un transfert totalement dingue pour Jean-Michel Aulas et d’un record historique pour le club. Pour rappel, c’est Tanguy Ndombele, acheté 70 millions d’euros par Tottenham, qui le détient.