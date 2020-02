Après avoir manqué Paul Pogba l’été dernier, le Real Madrid n’a pas eu plus de succès cet hiver. Et pour Zidane, c’est un véritable acte de défiance.

Zinedine Zidane a transmis sa short-list à Florentino Pérez. Pour son retour au Real Madrid, le technicien français voulait des joueurs bien précis, à commencer par Eden Hazard. Mais au fur et à mesure des mois, la relation entre Zidane et Pérez s’est de nouveau dégradée…

Pogba, le dossier de la discorde

Fragilisé à l’automne dernier, Zinedine Zidane n’a pas apprécié de voir son poste autant menacé. Et il n’a pas non plus digéré de voir le Real Madrid si peu actif pour sa piste prioritaire : Paul Pogba. Après avoir laissé passer le dossier l’été dernier, les Madrilènes n’ont rien fait cet hiver. Pour Zidane, c’est la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase et entraîner son deuxième départ. Pérez est prévenu…