Coéquipier modèle et joker parfait en attaque, Eric-Maxim Choupo-Moting pour se voir proposer une prolongation au PSG.

Attaquant atypique, qui offre des solutions différentes à Thomas Tuchel, Eric-Maxim Choupo-Moting voit son contrat prendre fin à l’issue de cette saison 2019-2020. Mais l’international camerounais pourrait être prolongé.

Un vrai bon mec

En plus de se montrer décisif quand le PSG a besoin de lui, Choupo-Moting est surtout un coéquipier parfait pour le groupe et l’harmonie du vestiaire. Un joueur et un homme simple, bosseur et intégré au collectif parisien. Tous les ingrédients sont réunis pour que Paris lui propose une rallonge. La balle est dans le camp de Leonardo.