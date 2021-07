A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé menace de partir libre. Le PSG se heurte à un nouveau danger.

Du côté du PSG, le danger ne s’appelle plus Real, City ou Juventus mais bien Kylian Mbappé. En effet, le Français semble d’accord pour rester cet été et poursuivre son aventure parisienne. Mais dans ce scénario, il se retrouve libre de tout contrat en janvier prochain…

Paris va prendre le risque

Le nouveau danger qui guette le PSG est donc de perdre Kylian Mbappé dans un an, pour zéro. Doha prendra-t-il ce risque ? A priori, oui. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont persuadés de pouvoir le prolonger et ne le vendront donc pas cet été. Soit ils réalisent un coup de poker XXL. Soit ils devront assumer la plus grosse déconvenue de l’ère qatarie.