Sur la piste d’André Onana, l’OL s’attaque à un chantier délicat La gestion d’Anthony Lopes, titulaire au poste, va être plus que complexe.

Peter Bosz et Juninho ont choisi de s’attaquer à un morceau du recrutement lyonnais : le poste de gardien de but. Visiblement, le club souhaite préparer la suite d’Anthony Lopes, pourtant cadre de l’effectif et « seulement » âgé de 30 ans. Pour cela, l’OL cible André Onana.

Tension avec Lopes

Depuis 15 jours, l’OL met tout en œuvre pour le récupérer, en duel frontal avec l’Inter Milan. Mais avant même sa venue, les premières tensions se feraient sentir avec Anthony Lopes, agacé par les rumeurs à ce sujet. Qu’il vienne ou pas, Onana va clairement faire des dégâts dans le vestiaire. Le caractère de Lopes n’est pas une mince affaire. Si Onana débarque, la concurrence fera des étincelles. S’il ne vient pas, il faudra recoller les pots cassés cet été.