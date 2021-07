Inarrêtable, Leonardo pourrait poursuivre son recrutement cinq étoiles et signer une nouvelle recrue pour le PSG.

Les semaines passent et Leonardo ne baisse pas le rythme de son incroyable mercato. Depuis le début de l’été, le patron du recrutement parisien réalise un travail hors du commun. Entre la signature de joueurs libres (Donnarumma, Wijnaldum et Sergio Ramos), la venue de Hakimi et la vente de Bakker au Bayer Leverkusen, difficile de trouver une fausse note du Brésilien.

Correa arrive ?

Et ce n’est pas terminé. Leonardo pourrait poursuivre son petit chef d’œuvre estival avec la signature de Joaquin Correa (Lazio Rome). Soit Paris échange Pablo Sarabia, soit le club signera un nouveau chèque. Ce qui est sûr, c’est que Leonardo a la main chaude et qu’il ne commet aucune erreur. Pour le moment.