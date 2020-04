Du côté de Rennes, on pourrait remettre le couvert avec le Borussia Dortmund dans les semaines à venir…

Lorsqu’il a fallu vendre le phénomène Ousmane Dembele, le Stade Rennais s’est tourné vers un club désormais ami : le Borussia Dortmund. Pas vraiment un hasard puisque le club allemand bat pavillon Puma, détenu à près d’un tiers jusqu’à 2018 par la famille Pinault, propriétaire du… Stade Rennais. Et cette connexion pourrait à nouveau se réactiver.

Camavinga à Dortmund ?

Avec Eduardo Camavinga, Rennes pourrait en effet se tourner vers le Borussia Dortmund. Le club allemand fait partie des écuries intéressées par le milieu de terrain et la bonne relation Rennes/Dortmund peut clairement être un plus. Un remake de l’opération Dembele, avec quelques millions d’euros en plus.