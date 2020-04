Les dirigeants du PSG suivent de près plusieurs joueurs français.

Alors que les observateurs ont longtemps reproché au PSG de ne pas recruter de joueurs français ou évoluant en Ligue 1, Leonardo pourrait bien les faire mentir lors du prochain mercato. Le directeur sportif brésilien courtise en effet plusieurs joueurs tricolores ou qui évoluent en France cette saison afin de renforcer l’effectif parisien.

Un recrutement made in France ?

Évidemment, Paul Pogba et N’Golo Kanté plaisent au dirigeant du PSG, mais ils ne sont pas les seuls. Au milieu de terrain, Tanguy Ndo’mbele plaît toujours aux dirigeants du club de la capitale. Tout comme Houssem Aouar, Tiémoué Bakayoko et Eduardo Camavinga. En défense, le nom d’Hamari Traoré (Rennes) revient de plus en plus. Tout comme ceux de Nordi Mukiele et Dayot Upamecano (Leipzig). Enfin, en attaque, Wissam Ben Yedder est également sur les tablettes de Leonardo.